Le marché de Percy Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie

Le marché de Percy

Place du Champ de Foire Percy Percy-en-Normandie Manche

Début : 2026-02-28 08:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

2026-02-28

Des produits frais et locaux tous les samedi de 8h00 à 13h00 sur la Place du Champ de Foire primeurs, fromagers, poissonnier, volailles, grillade/rôtisserie, plats cuisinés. .

Place du Champ de Foire Percy Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42

