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Le marché de Percy Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie

Le marché de Percy Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie

Le marché de Percy Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place du Champ de Foire

Adresse : Percy

Ville : 50410 Percy-en-Normandie

Département : Manche

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Percy-en-Normandie

Le marché de Percy

Place du Champ de Foire Percy Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-16 13:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Des produits frais et locaux tous les samedi de 8h00 à 13h00 sur la Place du Champ de Foire primeurs, fromagers, poissonnier, volailles, grillade/rôtisserie, plats cuisinés.   .

Place du Champ de Foire Percy Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42 

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English : Le marché de Percy

L’événement Le marché de Percy Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Villedieu-les-Poêles

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