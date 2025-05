Le marché de printemps – Bésignan, 8 juin 2025 10:00, Bésignan.

Drôme

Le marché de printemps Bésignan Drôme

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

Marché de producteurs, d’artisans et de créateurs

Buvette et restauration sur place

Animations

– Démonstrations distillerie à 11h

– Séances de réflexologie

– Danse en ligne O’line 15h/15h30

.

Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 31 69 mairiedebesignan@orange.fr

English :

Farmers’, craftsmen’s and designers’ market

Refreshments and food on site

Entertainment:

– Distillery demonstrations at 11 am

– Reflexology sessions

– O’line line dancing 3:00 pm / 3:30 pm

German :

Markt mit Erzeugern, Handwerkern und Kreativen

Getränke und Speisen vor Ort

Animationen:

– Vorführungen der Schnapsbrennerei um 11 Uhr

– Sitzungen für Reflexzonenmassage

– Line Dance O’line 15h/15h30

Italiano :

Mercato contadino, artigianale e di design

Rinfreschi e cibo in loco

Intrattenimento:

– Dimostrazioni della distilleria alle 11.00

– Sessioni di riflessologia

– O’line line dancing dalle 15.00 alle 15.30

Espanol :

Mercado de agricultores, artesanos y diseñadores

Refrescos y comida in situ

Animación:

– Demostraciones de destilería a las 11:00

– Sesiones de reflexología

– Baile en línea O’line de 15.00 a 15.30 horas

