Manche

Le marché de Saint-Pois Place de la maire Saint-Pois Manche

Début : 2025-05-15 08:30:00

fin : 2025-05-15 12:00:00

2025-05-15

Chaque jeudi matin se tient sur la place de la mairie un marché où vous trouverez primeur, poissonnier, grilleur, fromager, et autres produits du terroir.

Place de la maire

Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 59 80 42

English : Le marché de Saint-Pois

Every Thursday morning, a market is held on the Place de la Mairie, where you’ll find greengrocers, fishmongers, grillers, cheesemongers and other local produce.

German :

Jeden Donnerstagmorgen findet auf dem Rathausplatz ein Markt statt, auf dem Sie Frühblüher, Fischhändler, Griller, Käser und andere Produkte aus der Region finden.

Italiano :

Ogni giovedì mattina si tiene un mercato in Place de la Mairie dove si trovano fruttivendoli, pescivendoli, grigliatori, casari e altri prodotti locali.

Espanol :

Todos los jueves por la mañana se celebra un mercado en la plaza de la Mairie, donde encontrará fruterías, pescaderías, parrillas, queserías y otros productos locales.

