Le marché de Saint-Pois Saint-Pois jeudi 23 octobre 2025.
Place de la maire Saint-Pois Manche
Début : 2025-10-23 08:30:00
fin : 2025-10-23 12:00:00
2025-10-23
Chaque jeudi matin se tient sur la place de la mairie un marché où vous trouverez primeur, poissonnier, grilleur, fromager, et autres produits du terroir. .
Place de la maire Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 59 80 42
