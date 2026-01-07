Le marché de Saint-Pois Saint-Pois

Le marché de Saint-Pois

Place de la maire Saint-Pois Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 08:30:00

fin : 2026-02-19 12:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Chaque jeudi matin se tient sur la place de la mairie un marché où vous trouverez primeur, poissonnier, grilleur, fromager, et autres produits du terroir. .

Place de la maire Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 59 80 42

