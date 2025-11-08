Le marché de Saint Yrieix fête l’automne Saint-Yrieix-sur-Charente

Le marché de Saint Yrieix fête l’automne

place des rochers Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 13:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Rendez-vous sur la place des Rochers pour votre marché fête… l’automne !

place des rochers Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Come to Place des Rochers for your autumn market party!

German :

Auf dem Place des Rochers findet der Herbstmarkt statt!

Italiano :

Venite a Place des Rochers per il vostro mercato autunnale!

Espanol :

Venga al mercado de otoño de la Place des Rochers

