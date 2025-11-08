Le marché de Saint Yrieix fête l’automne Saint-Yrieix-sur-Charente
Le marché de Saint Yrieix fête l’automne Saint-Yrieix-sur-Charente samedi 8 novembre 2025.
Le marché de Saint Yrieix fête l’automne
place des rochers Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 13:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Rendez-vous sur la place des Rochers pour votre marché fête… l’automne !
.
place des rochers Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50
English :
Come to Place des Rochers for your autumn market party!
German :
Auf dem Place des Rochers findet der Herbstmarkt statt!
Italiano :
Venite a Place des Rochers per il vostro mercato autunnale!
Espanol :
Venga al mercado de otoño de la Place des Rochers
L’événement Le marché de Saint Yrieix fête l’automne Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême