Le marché de Saint-Yriex Fête la Saint Valentin Place des Rochers Saint-Yrieix-sur-Charente

Le marché de Saint-Yriex Fête la Saint Valentin

Place des Rochers 3 Rue de la Coutille Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 13:00:00

2026-02-14

Samedi 14 février, laissez parler votre cœur au marché de Saint‑Yrieix sur Charente.

Place des Rochers 3 Rue de la Coutille Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50

On Saturday February 14th, let your heart speak at the Saint-Yrieix sur Charente market.

