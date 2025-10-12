Le Marché de Saveurs & Savoirs Uzès

Le Marché de Saveurs & Savoirs Uzès dimanche 12 octobre 2025.

Le Marché de Saveurs & Savoirs

Place aux Herbes Uzès Gard

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

À l’occasion du Festival Saveurs et Savoirs, venez flâner sur la mythique Place aux Herbes, transformée pour l’occasion en véritable vitrine du terroir gardois. Découvrez le Gard gourmand, de la mer aux Cévennes, au cœur d’Uzès !

Place aux Herbes Uzès 30700 Gard Occitanie comitepromotion@gmail.com

English : The Saveurs & Savoirs Market

For the Festival Saveurs et Savoirs, come and stroll around the legendary Place aux Herbes, transformed for the occasion into a veritable showcase of the Gard region. Discover gourmet Gard, from the sea to the Cévennes, in the heart of Uzès!

German : Der Markt von Geschmack & Wissen

Anlässlich des Festivals Saveurs et Savoirs können Sie über den legendären Place aux Herbes schlendern, der für diesen Anlass in ein wahres Schaufenster des Terroirs des Gard verwandelt wurde. Entdecken Sie das Gard gourmand, vom Meer bis zu den Cevennen, im Herzen von Uzès!

Italiano :

In occasione del Festival Saveurs et Savoirs, venite a passeggiare nella leggendaria Place aux Herbes, trasformata per l’occasione in una vera e propria vetrina della regione del Gard. Scoprite il Gard gastronomico, dal mare alle Cévennes, nel cuore di Uzès!

Espanol :

Con motivo del Festival Saveurs et Savoirs, venga a pasear por la legendaria Place aux Herbes, transformada para la ocasión en un auténtico escaparate de la región del Gard. Descubra el Gard gastronómico, desde el mar hasta las Cevenas, en el corazón de Uzès

