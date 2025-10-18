Le marché de Sedan : entre histoire et saveurs Place de la Halle Sedan

Le marché de Sedan : entre histoire et saveurs Place de la Halle Sedan samedi 18 octobre 2025.

Le marché de Sedan : entre histoire et saveurs Samedi 18 octobre, 14h30 Place de la Halle Ardennes

gratuit, places limitées, réservation au 03 24 27 84 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T15:45:00+01:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T15:45:00+01:00

De la place de la Halle au marché couvert récemment restauré, partez sur

les traces de l’histoire de ce lieu de vie et terminez votre balade historique

sur une note savoureuse avec une dégustation de produits de l’un des

commerçants du marché.

Place de la Halle 33 place de la halle, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est

De la place de la Halle au marché couvert récemment restauré, partez sur

©Jean Marie Lecomte