LE MARCHÉ DÉPAYSANT VÉLIEUX Vélieux

LE MARCHÉ DÉPAYSANT VÉLIEUX Vélieux mercredi 10 septembre 2025.

LE MARCHÉ DÉPAYSANT VÉLIEUX

Place du village Vélieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Venez vivre une parenthèse enchantée au cœur du Haut-Languedoc !Producteurs et artisans locaux vous accueillent pour un marché en circuit court, engagé et authentique.

Le Marché Dépaysant, c’est l’art de prendre le temps, de se reconnecter à l’essentiel et de savourer l’été autrement.

Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer, entre nature, saveurs et bon

Venez vivre une parenthèse enchantée au cœur du Haut-Languedoc ! Dans le charmant village de Vélieux, producteurs et artisans locaux vous accueillent pour un marché en circuit court, engagé et authentique. Légumes de saison, fromages fermiers, douceurs apicoles, bières artisanales, vins naturels… chaque étal raconte une histoire de passion et de terroir.

Le Marché Dépaysant, c’est l’art de prendre le temps, de se reconnecter à l’essentiel et de savourer l’été autrement.

Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer, entre nature, saveurs et bonne humeur. .

Place du village Vélieux 34220 Hérault Occitanie +33 6 66 42 40 75 caussestoujours34220@gmail.com

English :

Come and experience an enchanted interlude in the heart of the Haut-Languedoc region, where local producers and craftsmen welcome you to a short, committed and authentic market.

Le Marché Dépaysant is the art of taking your time, reconnecting with the essentials and enjoying summer in a different way.

A weekly rendez-vous not to be missed, between nature, flavors and good food

German :

Erleben Sie eine zauberhafte Auszeit im Herzen des Haut-Languedoc!Lokale Produzenten und Handwerker empfangen Sie auf einem Markt mit kurzen Wegen, der engagiert und authentisch ist.

Der Marché Dépaysant ist die Kunst, sich Zeit zu nehmen, sich auf das Wesentliche zu besinnen und den Sommer auf andere Weise zu genießen.

Ein wöchentlicher Termin, den Sie nicht verpassen sollten, zwischen Natur, Geschmack und Genuss

Italiano :

Venite a godervi una parentesi incantata nel cuore della regione Haut-Languedoc, dove produttori e artigiani locali vi accolgono in un mercato breve, impegnato e autentico.

Il Marché Dépaysant è l’occasione per prendersi del tempo, tornare alle origini e godersi l’estate in un modo completamente nuovo.

Un appuntamento settimanale da non perdere, tra natura, sapori e buon cibo

Espanol :

Venga a disfrutar de un interludio encantado en el corazón de la región de Haut-Languedoc, donde los productores y artesanos locales le dan la bienvenida a un mercado breve, comprometido y auténtico.

El Marché Dépaysant es para tomarse su tiempo, volver a lo básico y disfrutar del verano de una forma totalmente nueva.

Una cita semanal ineludible con la naturaleza, los sabores y la buena mesa

L’événement LE MARCHÉ DÉPAYSANT VÉLIEUX Vélieux a été mis à jour le 2025-08-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC