Le marché des 4 saisons producteurs et artisanats Viriville mardi 17 mars 2026.

Le marché des 4 saisons producteurs et artisanats

sous les halles et la place de la Mairie Viriville Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 08:00:00

fin : 2026-09-15 13:00:00

Date(s) :

2026-03-17 2026-06-16 2026-09-15 2026-12-22

Thématique à chaque changement de saisons

Avec expositions de véhicules anciens (sauf décembre)

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sous les halles et la place de la Mairie Viriville 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 54 03 15

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English :

Themed for each change of season

With vintage car exhibitions (except December)

L’événement Le marché des 4 saisons producteurs et artisanats Viriville a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Terres de Berlioz