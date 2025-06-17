Le marché des 4 saisons producteurs et artisanats Viriville
Le marché des 4 saisons producteurs et artisanats Viriville mardi 17 mars 2026.
Le marché des 4 saisons producteurs et artisanats
sous les halles et la place de la Mairie Viriville Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 08:00:00
fin : 2026-09-15 13:00:00
Date(s) :
2026-03-17 2026-06-16 2026-09-15 2026-12-22
Thématique à chaque changement de saisons
Avec expositions de véhicules anciens (sauf décembre)
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sous les halles et la place de la Mairie Viriville 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 54 03 15
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English :
Themed for each change of season
With vintage car exhibitions (except December)
L’événement Le marché des 4 saisons producteurs et artisanats Viriville a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Terres de Berlioz