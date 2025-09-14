Le Marché des Bons Vivants #16 Fête des pommes Place Simone Veil Saint-Lieux-lès-Lavaur
Le Marché des Bons Vivants #16 Fête des pommes
Place Simone Veil Le village Saint-Lieux-lès-Lavaur Tarn
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
2025-09-14
Au programme un marché gourmand et artisanal, un grand banquet festif, des animations ludiques et un concours de costumes… une journée magique à partager en famille ou entre amis.
Place Simone Veil Le village Saint-Lieux-lès-Lavaur 81500 Tarn Occitanie +33 7 69 31 85 35 contact@destelas.fr
English :
On the program: a gourmet and craft market, a festive banquet, fun activities and a costume contest? a magical day to share with family and friends.
German :
Auf dem Programm stehen ein Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt, ein großes Festbankett, spielerische Animationen und ein Kostümwettbewerb… ein magischer Tag, den man mit der Familie oder mit Freunden verbringen kann.
Italiano :
In programma: un mercato gastronomico e artigianale, un banchetto festivo, attività divertenti e un concorso in costume. Una giornata magica da condividere con la famiglia e gli amici.
Espanol :
En el programa: un mercado gastronómico y artesanal, un banquete festivo, actividades lúdicas y un concurso de disfraces… un día mágico para compartir con la familia y los amigos.
