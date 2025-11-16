Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Marché des Borderies fête ses 25 ans Saint Sulpice de Cognac Cherves-Richemont dimanche 16 novembre 2025.

Saint Sulpice de Cognac Le Clos Cherves-Richemont Charente

Tarif : – –

Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:15:00

2025-11-16

Marché artisanal, métiers d’art et gastronomie, ce qui le différencie des marchés de Noël
Saint Sulpice de Cognac Le Clos Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 27 27  vivreenborderies2@gmail.com

English :

Handicrafts, arts and crafts and gastronomy: what sets it apart from other Christmas markets?

German :

Handwerksmarkt, Kunsthandwerk und Gastronomie, was ihn von Weihnachtsmärkten unterscheidet

Italiano :

Mercatini dell’artigianato, dell’arte e della gastronomia: cosa distingue questo mercatino dagli altri mercatini di Natale?

Espanol :

Mercados de artesanía, manualidades y gastronomía: ¿qué diferencia a este mercado de otros mercados navideños?

