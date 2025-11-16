Le Marché des Borderies fête ses 25 ans Saint Sulpice de Cognac Cherves-Richemont
Saint Sulpice de Cognac Le Clos Cherves-Richemont Charente
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:15:00
2025-11-16
Marché artisanal, métiers d’art et gastronomie, ce qui le différencie des marchés de Noël
Saint Sulpice de Cognac Le Clos Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 27 27 vivreenborderies2@gmail.com
English :
Handicrafts, arts and crafts and gastronomy: what sets it apart from other Christmas markets?
German :
Handwerksmarkt, Kunsthandwerk und Gastronomie, was ihn von Weihnachtsmärkten unterscheidet
Italiano :
Mercatini dell’artigianato, dell’arte e della gastronomia: cosa distingue questo mercatino dagli altri mercatini di Natale?
Espanol :
Mercados de artesanía, manualidades y gastronomía: ¿qué diferencia a este mercado de otros mercados navideños?
