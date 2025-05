LE MARCHÉ DES CAPITELLES – Saussines, 1 juin 2025 07:00, Saussines.

LE MARCHÉ DES CAPITELLES
313 Avenue de Boisseron
Saussines
Hérault

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Dimanche 1er juin, de 9h à 15h.

Infos pratiques Rendez-vous à la salle des fêtes de Saussines à l’entrée du village en arrivant de Boisseron (parking).

– Inscription obligatoire à l’entrée de la salle pour l’organisation du retrait des achats

– Retrait des achats jusqu’à 18h

– Téléphone le jour même au 07 48 72 57 86

– Départs libres entre 9h et 15h

– Parking gratuit

Programme (itinéraires de 6.5 kilomètres)

– Capitelle n°1 Départ, pause énergie

Muscat de Lunel du Domaine Rouger et dégustation de spiruline avec Croq’la vie

– Capitelle n°2 Pause casse-croûte

Les pains d’Ugolin au levain naturel la bergerie d’Entre-Vignes (yaourts et fromages) Savonnerie des garrigues avec Rozo AC Coutellerie démonstration de forge de couteaux

– Capitelle n°3 Pause artistique

Maquillage pour les enfants par l’association 1.2.3 Soleil

– Capitelle n°4 Pause apéro

Mets et huiles d’olives, tartines miel et fromage du Rucher des Aires d’Oc Vins blanc, rosé et rouge du Domaine Marco Paulo Coquillages et fruits de mer de Camargue de Galinette (Grau-du-Roi)

– Capitelle n°5 Pause repas, pique-nique

Vins rouge et rosé, cartagènes, fougasses et pizzas au levain naturel du Domaine Beauvivre Plantes aromatiques et limonade artisanale du Chant de Cosmos Assiettes gourmandes par les Jardins de la Capitelle Bières artisanales du Petit Caboulot Petite restauration par La Papinette Jeux d’enfants avec Charlotte

– Capitelle n°6 Pause desserts et derniers achats

Produits à base de châtaignes biologiques des Saveurs de Castanet Smoothies par Smoothie Funky Biscuiterie artisanale de François Jacques .

English :

Sunday June 2, from 9am to 3pm, meet local farmers and craftsmen and take part in new events on the Saussines trails. It’s now a springtime ritual. Local producers and their know-how take over this family trail of 6 capitelles.

German :

Treffen Sie am Sonntag, dem 2. Juni, von 9 bis 15 Uhr Landwirte und Handwerker aus der Umgebung und nehmen Sie an neuen Veranstaltungen auf den Wegen von Saussines teil. Es ist mittlerweile ein Ritual im Frühling. Die lokalen Erzeuger und ihr Know-how erobern diesen Familienpfad mit seinen 6 Kapitellen.

Italiano :

Domenica 1 giugno, dalle 9.00 alle 15.00.

Info pratiche: ritrovo presso la sala del villaggio di Saussines all’ingresso del villaggio da Boisseron (parcheggio).

– Per ritirare gli acquisti è necessario registrarsi all’ingresso della sala

– Ritiro fino alle 18.00

– Telefonare il giorno stesso allo 07 48 72 57 86

– Partenze libere tra le 9.00 e le 15.00

– Parcheggio gratuito

Espanol :

El domingo 2 de junio, de 9.00 a 15.00 h, conozca a los agricultores y artesanos locales y participe en nuevas actividades en los senderos de Saussines. Ya es un ritual primaveral. Los productores locales y su saber hacer se apoderan de este sendero familiar de 6 capitelles.

