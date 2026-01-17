Le Marché des créateurs à Balmes le Château Balmes le Château Romans-sur-Isère
Le Marché des créateurs à Balmes le Château Balmes le Château Romans-sur-Isère samedi 18 avril 2026.
Le Marché des créateurs à Balmes le Château
Balmes le Château 1063 Chemin du haras Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Découvrez et laisser vous inspirer par de jolis univers créatifs au coeur du château.
Plus d’une dizaine d’exposants
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Balmes le Château 1063 Chemin du haras Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes welcome@balmeslechateau.com
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English :
Discover and be inspired by beautiful creative worlds in the heart of the château.
More than a dozen exhibitors
L’événement Le Marché des créateurs à Balmes le Château Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-23 par Valence Romans Tourisme
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