Le Marché des créateurs à Balmes le Château Balmes le Château Romans-sur-Isère

Le Marché des créateurs à Balmes le Château

Balmes le Château 1063 Chemin du haras Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez et laisser vous inspirer par de jolis univers créatifs au coeur du château.

Plus d’une dizaine d’exposants

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Balmes le Château 1063 Chemin du haras Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes welcome@balmeslechateau.com

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English :

Discover and be inspired by beautiful creative worlds in the heart of the château.

More than a dozen exhibitors

L’événement Le Marché des créateurs à Balmes le Château Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-23 par Valence Romans Tourisme