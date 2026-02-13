Le Marché des Créateurs de l’AGJA, Gare Caudéran-Mérignac, Bordeaux

Le Marché des Créateurs de l’AGJA Dimanche 26 avril, 10h00 Gare Caudéran-Mérignac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Le dimanche 26 avril 2026, la Gare de Caudéran-Mérignac se transformera en véritable galerie pour accueillir son tout premier Marché des Créateurs. Dès 10 heures du matin, venez flâner dans une atmosphère conviviale et découvrir des trésors façonnés par des artisans passionnés.

Vous souhaitez devenir exposant ?

Pour seulement 25€ par espace de 2m², vous bénéficiez d’un emplacement en intérieur avec table pliante et chaise fournies. L’inscription se fait sur validation de votre dossier par le comité de sélection de l’AGJA. Si vous souhaitez participer à cette première édition et partager votre passion avec le public, déposez votre candidature dès maintenant par mail à l’adresse : socioculturel@agja.org

Gare Caudéran-Mérignac 76 Rue Maurice Druon 33200 Bordeaux Caudéran Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine socioculturel@agja.org

