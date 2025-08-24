Le Marché des Femmes Rurales Rue des Accords de Matignon Nouméa

Le Marché des Femmes Rurales Rue des Accords de Matignon Nouméa dimanche 24 août 2025.

Le Marché des Femmes Rurales

Rue des Accords de Matignon Centre Culturel Tjibaou Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 08:00:00

fin : 2025-10-26 12:00:00

Date(s) :

2025-08-24 2025-09-28 2025-10-26 2025-11-30 2025-12-14

Le dernier dimanche de chaque mois, les productrices des 4 coins du pays se retrouvent pour un marché hors du commun.

Rue des Accords de Matignon Centre Culturel Tjibaou Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 41.45.45 adck@adck.nc

English :

On the last Sunday of every month, women growers from all 4 corners of the country come together for an extraordinary market.

German :

Am letzten Sonntag jedes Monats treffen sich Produzentinnen aus allen Teilen des Landes zu einem außergewöhnlichen Markt.

Italiano :

L’ultima domenica di ogni mese, le donne produttrici provenienti dai 4 angoli del Paese si riuniscono per un mercato straordinario.

Espanol :

El último domingo de cada mes, mujeres productoras de los 4 rincones del país se reúnen en un mercado extraordinario.

