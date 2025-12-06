LE MARCHÉ DES MAKERS ARTILECT TOULOUSE Toulouse

LE MARCHÉ DES MAKERS

ARTILECT TOULOUSE 10 Rue Tripière Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Bienvenue au marché des créateurs & makers à Artilect ! Un marché 100% créations artisanales et locales.

Venez découvrir le travail de créateurs et artisans d’Occitanie céramique, bijoux, textile, illustrations, objets en bois, accessoires, décoration, création divers… Des pièces uniques faites main, à rencontrer en direct avec celles et ceux qui les fabriquent.

Aux côtés de ces talents du fait main, découvrez aussi des créateurs makers qui associent artisanat et technologies objets imprimés en 3D, petites séries design, luminaires, jeux, créations hybrides. Bon à savoir il y a des exposants différents chaque semaine.

Dans une ambiance conviviale, prenez le temps de flâner, d’échanger autour d’un café au FabCafé, et profitez-en pour visiter Artilect, un fablab pionnier en France un lieu où l’on invente, partage, et fabrique ensemble. .

English :

Welcome to the creators & makers market at Artilect! A market 100% handmade and local creations.

German :

Willkommen beim Markt der Kreativen & Macher in Artilect! Ein Markt, der zu 100% aus handwerklichen und lokalen Kreationen besteht.

Italiano :

Benvenuti al mercato dei creatori e dei maker di Artilect! Un mercato al 100% di creazioni artigianali e locali.

Espanol :

¡Bienvenido al mercado de creadores y makers de Artilect! Un mercado 100% artesanal y de creaciones locales.

