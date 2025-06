Le Marché des Marguerites fête ses 3 ans: Collo Beach – Collorec 20 juin 2025 16:00

Finistère

Le Marché des Marguerites fête ses 3 ans: Collo Beach Au plan d’eau Collorec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 16:00:00

fin : 2025-06-20 01:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Le Marché des Marguerites fête ses 3 ans!

> Le vendredi 20 juin de 16h à 1h00

> Prépare ton équipe et viens participer aux Olympiades (16h-20h) pendant le marché avant de zouker (20h-00h) sur la musique du soleil /COUPE/COUPE/ DJ TONKAR. Cocktails (Suze et sangria) / mocktails et bières jusqu’à épuisement ! Ramène ton chapeau de paille et commence l’été au marché. .

Au plan d’eau

Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 6 71 42 98 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Marché des Marguerites fête ses 3 ans: Collo Beach Collorec a été mis à jour le 2025-06-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou