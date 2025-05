Le marché des producteurs du Mayenne Food Dating – Espace Mayenne Laval, 23 mai 2025 17:00, Laval.

Début : 2025-05-23 17:00:00

fin : 2025-05-23 21:00:00

2025-05-23

A l’occasion des 10 ans du Mayenne Food Dating, le parvis de l’Espace Mayenne se transforme en marché de producteurs !

Rendez-vous le vendredi 23 mai de 17h à 21h sur le parvis d’Espace Mayenne

Ouvert au grand public, venez entre amis ou en famille au Marché des producteurs. Dans un esprit convivial, des tables et bancs seront installés sur le parvis d’Espace Mayenne où vous aurez la possibilité d’acheter des produits locaux mais aussi de vous restaurer sur place auprès des exposants présents. Au cours de la soirée, les 5 musiciens de la fanfare Mouv’n’Brass seront présents pour faire danser le public.

En s’inscrivant entièrement dans la démarche de Réseau Local 53, l’ouverture du salon professionnel au grand public vise à faire rencontrer des producteurs locaux, et à sensibiliser aux enjeux d’une alimentation locale et de qualité. .

English :

To mark the 10th anniversary of Mayenne Food Dating, the Espace Mayenne forecourt is transformed into a farmers’ market!

German :

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Mayenne Food Dating verwandelt sich der Vorplatz des Espace Mayenne in einen Bauernmarkt!

Italiano :

In occasione del 10° anniversario del Mayenne Food Dating, il piazzale dell’Espace Mayenne si trasforma in un mercato agricolo!

Espanol :

Con motivo del 10º aniversario de Mayenne Food Dating, la explanada del Espace Mayenne se transforma en un mercado agrícola

