Le Marché des Producteurs et Artisans Lusignac
Le Marché des Producteurs et Artisans Lusignac mardi 5 août 2025.
Le Marché des Producteurs et Artisans
La Cendrone Lusignac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-05
fin : 2025-08-12
Date(s) :
2025-08-05 2025-08-12 2025-08-18
Marché gourmand à Lusignac. Venez rencontrer nos producteurs locaux et déguster leurs délices. À partir de 19H.
Marché des producteurs et de l’artisanat à Lusignac. Venez rencontrer nos producteurs locaux et déguster leurs délices. À partir de 19H. .
La Cendrone Lusignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 72 85 61 mazabel.art@gmail.com
English : Le Marché des Producteurs et Artisans
Gourmet market in Lusignac. Come and meet our local producers and taste their delights. Starting at 7pm.
German : Le Marché des Producteurs et Artisans
Gourmet-Markt in Lusignac. Treffen Sie unsere lokalen Produzenten und probieren Sie ihre Köstlichkeiten. Ab 19H.
Italiano :
Mercato gastronomico a Lusignac. Venite a conoscere i nostri produttori locali e a gustare le loro prelibatezze. A partire dalle 19.00.
Espanol : Le Marché des Producteurs et Artisans
Mercado gastronómico de Lusignac. Venga a conocer a nuestros productores locales y a degustar sus exquisiteces. A partir de las 19.00 h.
L’événement Le Marché des Producteurs et Artisans Lusignac a été mis à jour le 2025-08-11 par Val de Dronne