Le Marché des Producteurs et Artisans Lusignac

Le Marché des Producteurs et Artisans

La Cendrone Lusignac Dordogne

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-12

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-18

Marché gourmand à Lusignac. Venez rencontrer nos producteurs locaux et déguster leurs délices. À partir de 19H.

La Cendrone Lusignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 72 85 61 mazabel.art@gmail.com

English : Le Marché des Producteurs et Artisans

Gourmet market in Lusignac. Come and meet our local producers and taste their delights. Starting at 7pm.

German : Le Marché des Producteurs et Artisans

Gourmet-Markt in Lusignac. Treffen Sie unsere lokalen Produzenten und probieren Sie ihre Köstlichkeiten. Ab 19H.

Italiano :

Mercato gastronomico a Lusignac. Venite a conoscere i nostri produttori locali e a gustare le loro prelibatezze. A partire dalle 19.00.

Espanol : Le Marché des Producteurs et Artisans

Mercado gastronómico de Lusignac. Venga a conocer a nuestros productores locales y a degustar sus exquisiteces. A partir de las 19.00 h.

