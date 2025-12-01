Le marché des producteurs fête Noël Thiéfosse
Le marché des producteurs fête Noël Thiéfosse samedi 27 décembre 2025.
Le marché des producteurs fête Noël
ZAE du Val de la Moselotte Thiéfosse Vosges
Le marché des producteurs fête Noël les samedis 06, 13, 20 et 27 décembre à l’Atelier de la Ferme aux hirondelles/ Thiéfosse.
Au programme
– les bons produits des producteurs,
– des artisans et écrivains locaux venus proposer leurs créations afin préparer vos cadeaux de noël )
– un concert chaque semaine
– buvette et petite restauration ( soupe, bar à huitres et escargots)
Des beaux moments de convivialité et partage à venir au marché !Tout public
ZAE du Val de la Moselotte Thiéfosse 88290 Vosges Grand Est +33 6 42 66 08 63
English :
The farmers’ market celebrates Christmas on Saturdays December 06, 13, 20 and 27 at the Atelier de la Ferme aux hirondelles/ Thiéfosse.
On the program:
– delicious products from local producers,
– local artisans and writers offering their creations for your Christmas gifts )
– a concert every week
– refreshments (soup, oyster and snail bar)
We look forward to seeing you at the market!
