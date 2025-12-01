Le marché des producteurs fête Noël Thiéfosse

Le marché des producteurs fête Noël

ZAE du Val de la Moselotte Thiéfosse Vosges

Gratuit

Samedi 2025-12-27 08:30:00

2025-12-27 12:00:00

2025-12-27

Le marché des producteurs fête Noël les samedis 06, 13, 20 et 27 décembre à l’Atelier de la Ferme aux hirondelles/ Thiéfosse.

Au programme

– les bons produits des producteurs,

– des artisans et écrivains locaux venus proposer leurs créations afin préparer vos cadeaux de noël )

– un concert chaque semaine

– buvette et petite restauration ( soupe, bar à huitres et escargots)

Des beaux moments de convivialité et partage à venir au marché !Tout public

ZAE du Val de la Moselotte Thiéfosse 88290 Vosges Grand Est +33 6 42 66 08 63

English :

The farmers’ market celebrates Christmas on Saturdays December 06, 13, 20 and 27 at the Atelier de la Ferme aux hirondelles/ Thiéfosse.

On the program:

– delicious products from local producers,

– local artisans and writers offering their creations for your Christmas gifts )

– a concert every week

– refreshments (soup, oyster and snail bar)

We look forward to seeing you at the market!

