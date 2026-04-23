Le marché des Tavagnés Parking de la salle des fêtes Vavincourt

Vavincourt

Le marché des Tavagnés

Parking de la salle des fêtes Chemin du Four a Chaux Vavincourt Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le Marché des Tavagnés revient pour sa 3ème édition avec une ambiance chaleureuse et festive. Plus d’une quarantaine d’exposants, artisans et producteurs locaux seront présents pour partager leur savoir-faire et proposer des produits authentiques.

Les visiteurs pourront flâner entre les stands et découvrir des spécialités du terroir, des créations artisanales et des produits locaux de qualité. Une buvette et un espace de restauration seront à disposition pour déguster des mets préparés avec des ingrédients locaux.

Une journée conviviale placée sous le signe de la découverte, du partage et du plaisir.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Parking de la salle des fêtes Chemin du Four a Chaux Vavincourt 55000 Meuse Grand Est loisirsetfetesvavincourt@gmail.com

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English :

The Marché des Tavagnés returns for its 3rd edition with a warm and festive atmosphere. Over forty exhibitors, craftsmen and local producers will be on hand to share their know-how and offer authentic products.

Visitors will be able to stroll between the stands and discover local specialities, handcrafted creations and quality local products. A refreshment stall and a food court will be available for tasting dishes prepared with local ingredients.

A convivial day of discovery, sharing and pleasure.

Free admission.

L’événement Le marché des Tavagnés Vavincourt a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SUD MEUSE