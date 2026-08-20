LE MARCHÉ D’ÉTÉ Ferme du Chambeyron Rettel

Informations pratiques

Rettel

LE MARCHÉ D’ÉTÉ

Ferme du Chambeyron Chemin du Blauenberg Rettel Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-06-18 17:00:00

fin : 2027-06-18 20:30:00

Date(s) :

2027-06-18

L’été est lancé et avec lui le traditionnel marché du NEST, ses produits locaux et de saison et ses spectacles gratuits, pour tous. Un grand moment convivial organisé en complicité avec la Ferme du Chambeyron. C’est le dernier rendez-vous de la saison… jusqu’à la prochaine édition. La fête n’en sera que plus belle !Tout public

18 .

Ferme du Chambeyron Chemin du Blauenberg Rettel 57480 Moselle Grand Est +33 3 65 67 46 94 infos@nest-theatre.fr.

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English :

The festival has kicked off, and with it comes the traditional NEST market, featuring local and seasonal products and free performances for everyone. A wonderful, friendly event organized in partnership with the Ferme du Chambeyron. It’s the last event of the season… until the next edition. The festival will be even better!

L’événement LE MARCHÉ D’ÉTÉ Rettel a été mis à jour le 2026-08-20 par TROIS FRONTIERES TOURISME