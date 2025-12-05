Le Marché d’hiver nocturne Fleurs de Passage Martillac

Le Marché d’hiver nocturne

Fleurs de Passage 4 Chemin de Marguerite Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Fleurs de Passage et Kustom Kuisto vous proposent Le Marché d’hiver nocturne pour sa 1ère édition !

Venez déguster la fameuse Poêlée Montagnarde de Kustom Kuisto au milieu d’un marché artisanal et gourmand.

Il y a aussi un espace animations de noël pour les enfants, maquillage, atelier créatif et d’autres surprises !

Vos artisans et commerçants locaux vous accueillent dans une ambiance chaleureuse de noël.

– L’Atelier d’Emilie, Beauté des Sens, Fées des Bijoux avec des Cailloux, Mimifa Créa, Le Jardin d’Eyrans, Zabel, Zig Zig Affût, Lire Les Etoiles

Il y aura aussi un concours des plus belles chaussettes de Noël.

Savourez la magie de l’instant à la Cabane à Fleurs, tout en découvrant les cadeaux qui illumineront votre Noël ! .

Fleurs de Passage 4 Chemin de Marguerite Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 72 27 78 fleursdepassage@gmail.com

