Le marché du Pougard Artisans et Peintres Auppegard

Le marché du Pougard Artisans et Peintres

Salle des Fêtes Auppegard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

L’Association de mémoire locale Si le Pougard m’était Conté vous propose une journée autour des savoir-faire locaux ! L’occasion d’aller à la rencontre des artisans et peintres locaux.

Venez nombreux ! .

Salle des Fêtes Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 10 31

