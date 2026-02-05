Le marché du Pougard Artisans et Peintres Auppegard
Le marché du Pougard Artisans et Peintres
Salle des Fêtes Auppegard Seine-Maritime
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
L’Association de mémoire locale Si le Pougard m’était Conté vous propose une journée autour des savoir-faire locaux ! L’occasion d’aller à la rencontre des artisans et peintres locaux.
Venez nombreux ! .
Salle des Fêtes Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 10 31
English : Le marché du Pougard Artisans et Peintres
