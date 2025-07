Le marché fait sa foire Pertuis

Le marché fait sa foire Pertuis vendredi 15 août 2025.

Le marché fait sa foire

Vendredi 15 août 2025 de 8h à 12h30. Cours de la République Pertuis Vaucluse

Grande foire sur le cours de la République le vendredi 15 août de 8h à 12h30

Cours de la République Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 01 71 98

English :

Large fair on the Cours de la République on Friday, August 15 from 8 a.m. to 12:30 p.m

German :

Großer Jahrmarkt auf dem Cours de la République am Freitag, den 15. August von 8.00 bis 12.30 Uhr

Italiano :

Grande fiera sul Cours de la République venerdì 15 agosto, dalle 8.00 alle 12.30

Espanol :

Gran feria en el Cours de la République el viernes 15 de agosto de 8.00 a 12.30 horas

