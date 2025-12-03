LE MARCHÉ FAIT SAUTER LES CRÊPES Place de la Libération Seysses
Début : 2026-02-27 08:00:00
fin : 2026-02-27 12:30:00
2026-02-27
Le 27 février, retrouvez le marché de plein vent fait sauter les crêpes !
À cette occasion, des animations seront organisées et retrouvez vos commerçants ambulants préférés ! .
Place de la Libération MARCHÉ Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr
English :
On February 27, the open-air market blows up the pancakes!
