Le Marché fait son show Marché Central Royan
mardi 6 octobre 2026 · Marché Central · Royan
Informations pratiques
Royan
Le Marché fait son show
Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-06 09:30:00
fin : 2026-10-27 12:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Démonstrations et dégustations tous les mardis.
Comme tous les ans, les chefs de restaurants gastronomiques du Pays Royannais ont le plaisir de partager avec nous leurs recettes à base de produits locaux et de saison.
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Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com
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English :
Demonstrations and tastings every Tuesday.
As they do every year, the chefs from fine-dining restaurants in the Royan region are pleased to share with us their recipes featuring local and seasonal ingredients.
L’événement Le Marché fait son show Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan
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