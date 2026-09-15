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AGENDA · Royan

Le Marché fait son show Marché Central Royan

mardi 6 octobre 2026 · Marché Central · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Marché Central
Adresse
72 rue Pierre Loti
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Le Marché fait son show

Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-06 09:30:00
fin : 2026-10-27 12:00:00

Date(s) :
2026-10-06

Démonstrations et dégustations tous les mardis.
Comme tous les ans, les chefs de restaurants gastronomiques du Pays Royannais ont le plaisir de partager avec nous leurs recettes à base de produits locaux et de saison.
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Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24  marcheroyan@gmail.com

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English :

Demonstrations and tastings every Tuesday.
As they do every year, the chefs from fine-dining restaurants in the Royan region are pleased to share with us their recipes featuring local and seasonal ingredients.

L’événement Le Marché fait son show Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan

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