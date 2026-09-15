Le Marché fait son show Marché Central Royan

Informations pratiques

Royan

Le Marché fait son show

Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-06 09:30:00

fin : 2026-10-27 12:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Démonstrations et dégustations tous les mardis.

Comme tous les ans, les chefs de restaurants gastronomiques du Pays Royannais ont le plaisir de partager avec nous leurs recettes à base de produits locaux et de saison.

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Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com

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English :

Demonstrations and tastings every Tuesday.

As they do every year, the chefs from fine-dining restaurants in the Royan region are pleased to share with us their recipes featuring local and seasonal ingredients.

L’événement Le Marché fait son show Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan