Le marché fantastique Hayange
Le marché fantastique Hayange samedi 11 octobre 2025.
Le marché fantastique
Place de la résistance et de la déportation Hayange Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 20:00:00
2025-10-11 2025-10-12
Le Marché Fantastique revient à Hayange pour une nouvelle édition pleine de magie. Durant tout le week-end, plongez dans un univers féerique avec des artisans, illustrateurs et créateurs passionnés.
De nombreuses animations rythmeront l’événement et une restauration sera proposée sur place.
Le samedi, un concert du groupe Les Celtes de Lorraine viendra enchanter la soirée.
Le dimanche, place au grand concours de costumes fantastiques !
Un événement organisé par l’APE des Hauts Bois du Jura, avec le soutien de la Ville de HayangeTout public
Place de la résistance et de la déportation Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49 mairie@ville-hayange.fr
English :
The Marché Fantastique returns to Hayange for another magical edition. All weekend long, immerse yourself in a fairytale world with passionate craftsmen, illustrators and creators.
There will be plenty of entertainment and on-site catering.
On Saturday, a concert by the group Les Celtes de Lorraine will enliven the evening.
On Sunday, there will be a fantastic costume contest!
An event organized by the APE des Hauts Bois du Jura, with the support of the Town of Hayange
German :
Der Marché Fantastique kehrt mit einer neuen Ausgabe voller Magie nach Hayange zurück. Tauchen Sie das ganze Wochenende lang in eine märchenhafte Welt mit leidenschaftlichen Kunsthandwerkern, Illustratoren und Designern ein.
Die Veranstaltung wird von zahlreichen Animationen begleitet, und vor Ort werden Speisen und Getränke angeboten.
Am Samstag findet ein Konzert der Gruppe Les Celtes de Lorraine statt, die den Abend verzaubern wird.
Am Sonntag findet der große Fantasy-Kostümwettbewerb statt!
Eine von der EV der Hauts Bois du Jura organisierte Veranstaltung mit Unterstützung der Stadt Hayange
Italiano :
Il Marché Fantastique torna a Hayange per un altro magico evento. Per tutto il fine settimana, immergetevi in un mondo magico con artigiani, illustratori e designer appassionati.
Non mancheranno l’intrattenimento e la ristorazione in loco.
Sabato si terrà un concerto del gruppo Les Celtes de Lorraine.
Domenica ci sarà un fantastico concorso di costumi!
Organizzato dall’APE des Hauts Bois du Jura, con il sostegno del Comune di Hayange
Espanol :
El Marché Fantastique vuelve a Hayange para otro acontecimiento mágico. Durante todo el fin de semana, sumérjase en un mundo mágico con artesanos, ilustradores y diseñadores apasionados.
No faltarán las animaciones y la restauración in situ.
El sábado, concierto del grupo Les Celtes de Lorraine.
El domingo, ¡un fantástico concurso de disfraces!
Organizado por la APE des Hauts Bois du Jura, con el apoyo del ayuntamiento de Hayange
