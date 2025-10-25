Le marché fête Halloween Dompierre-sur-Charente

Le marché fête Halloween Dompierre-sur-Charente samedi 25 octobre 2025.

Le marché fête Halloween

Parking du Pré Saint-Jean Dompierre-sur-Charente Charente-Maritime

Début : 2025-10-25 08:00:00

fin : 2025-10-25 13:00:00

2025-10-25

Au marché de Dompierre-sur-Charente, nous fêtons Halloween avec un menu concocté par nos sorcières.

Venez estimer le poids de la citrouille et repartez avec la panier des commerçants.

Commencez à réserver ! (jusqu’au 23 octobre 06 30 63 98 62)

English :

At the Dompierre-sur-Charente market, we’re celebrating Halloween with a menu concocted by our witches.

Come and estimate the weight of the pumpkin, and leave with the shopkeepers’ basket.

Start booking now! (until October 23: 06 30 63 98 62)

German :

Auf dem Markt in Dompierre-sur-Charente feiern wir Halloween mit einem Menü, das von unseren Hexen zusammengestellt wurde.

Kommen Sie und schätzen Sie das Gewicht des Kürbisses und gehen Sie mit dem Korb der Händler nach Hause.

Fangen Sie an zu reservieren! (bis zum 23. Oktober: 06 30 63 98 62)

Italiano :

Al mercato di Dompierre-sur-Charente, festeggiamo Halloween con un menu ideato dalle nostre streghe.

Venite a valutare il peso della zucca e andate via con il cestino dei negozianti.

Prenotate subito! (fino al 23 ottobre: 06 30 63 98 62)

Espanol :

En el mercado de Dompierre-sur-Charente, celebramos Halloween con un menú elaborado por nuestras brujas.

Venga a calcular el peso de la calabaza y váyase con la cesta de los tenderos.

¡Empieza a reservar ya! (hasta el 23 de octubre: 06 30 63 98 62)

