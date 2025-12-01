Le Marché Fête Noël Bénévent-l’Abbaye

Le Marché Fête Noël Bénévent-l’Abbaye dimanche 14 décembre 2025.

Le Marché Fête Noël

Place de la République Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Présence de nombreux producteurs (viandes, miel, fromages, maraîchers, etc…), artisans et commerçants (bois, primeur, pâtissier, boulanger, poissonnier, etc ….)

Présence du Père Noël et animation Bal Trad de 10h 30 à 11h 30 et 14h 30 à 15h 30,

Tombola,

Restauration et buvette sur place (crêpes, vin chaud…..). .

Place de la République Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 26 00

English : Le Marché Fête Noël

German : Le Marché Fête Noël

Italiano :

Espanol : Le Marché Fête Noël

L’événement Le Marché Fête Noël Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-10-20 par Creuse Tourisme