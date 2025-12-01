Le Marché Fête Noël Bénévent-l’Abbaye
Le Marché Fête Noël Bénévent-l’Abbaye dimanche 14 décembre 2025.
Le Marché Fête Noël
Place de la République Bénévent-l’Abbaye Creuse
Présence de nombreux producteurs (viandes, miel, fromages, maraîchers, etc…), artisans et commerçants (bois, primeur, pâtissier, boulanger, poissonnier, etc ….)
Présence du Père Noël et animation Bal Trad de 10h 30 à 11h 30 et 14h 30 à 15h 30,
Tombola,
Restauration et buvette sur place (crêpes, vin chaud…..). .
Place de la République Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 26 00
L’événement Le Marché Fête Noël Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-10-20 par Creuse Tourisme