Le Marché Givré Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Rendez-vous au Wattigniles les 6 et 7 décembre !Au programme :? Des line-up de créateurs et créatrices, de brocantes & de friperies spécialement invitées pour l’événement???? Un DJ set de notre duo préféré du WattRestauration et vin chaud

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83 https://www.instagram.com/wattigniesnantes/?hl=fr