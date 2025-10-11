Le Marché gourmand Aubiac
Le Marché gourmand Aubiac samedi 11 octobre 2025.
Le Marché gourmand
place de la mairie Aubiac Gironde
Le village s’anime avec un marché gourmand organisé par la Jeunesse d’Aubiac. Des exposants et artisans seront présents sur place dès 18h30. .
place de la mairie Aubiac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine jeunesseaubiac@gmail.com
