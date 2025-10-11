Le Marché gourmand Aubiac

Le Marché gourmand Aubiac samedi 11 octobre 2025.

Le Marché gourmand

place de la mairie Aubiac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le village s’anime avec un marché gourmand organisé par la Jeunesse d’Aubiac. Des exposants et artisans seront présents sur place dès 18h30. .

place de la mairie Aubiac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine jeunesseaubiac@gmail.com

English : Le Marché gourmand

German : Le Marché gourmand

Italiano :

Espanol : Le Marché gourmand

L’événement Le Marché gourmand Aubiac a été mis à jour le 2025-10-06 par La Gironde du Sud