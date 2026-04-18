Florensac

LE MARCHÉ GOURMAND

5 avenue des Vendanges Florensac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Cave Florès fait renaître le Marché Gourmand en 2026 !

Rendez-vous le samedi 18 avril, de 10h à 18h, au cœur même de la cave, pour une journée placée sous le signe du goût, du partage et de la découverte.

Fidèle à son esprit d’origine, le marché gourmand réunira de nombreux producteurs et artisans alimentaires le temps d’une journée. L’occasion idéale pour le grand public de rencontrer des passionnés, d’échanger autour de leurs métiers et savoir-faire, et bien sûr de déguster des produits authentiques et de qualité. .

5 avenue des Vendanges Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 77 00 20 caveau@flores.vin

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English : LE MARCHÉ GOURMAND

The Cave Florès brings the Marché Gourmand back to life in 2026!

Join us on Saturday, April 18, from 10am to 6pm, in the heart of the winery, for a day dedicated to taste, sharing and discovery.

L’événement LE MARCHÉ GOURMAND Florensac a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34