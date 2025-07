Le marché itinérant en Baronnies SARLABOUS Sarlabous

Le marché itinérant en Baronnies SARLABOUS Sarlabous dimanche 17 août 2025.

Le marché itinérant en Baronnies

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Le marché itinérant en Baronnies avec l’association des producteurs, artisans et commerçants des Baronnies.

Animation, restauration et buvette sur place.

.

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

English :

The Baronnies roving market with the Baronnies association of producers, craftsmen and shopkeepers.

Entertainment, food and refreshments on site.

German :

Der Wandermarkt in den Baronnies mit der Vereinigung der Produzenten, Handwerker und Händler der Baronnies.

Animation, Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Il mercato itinerante Baronnies con l’associazione Baronnies di produttori, artigiani e negozianti.

Intrattenimento, cibo e rinfreschi in loco.

Espanol :

Mercado ambulante de las Baronnies con la asociación de productores, artesanos y comerciantes de las Baronnies.

Animación, comida y refrescos in situ.

L’événement Le marché itinérant en Baronnies Sarlabous a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65