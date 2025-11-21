Le marché nocturne d’Anna et Nicolas

6 rue d’Avallon Ostheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-21 17:00:00

fin : 2025-11-21 19:30:00

2025-11-21

Marché nocturne dans la cour de Cuisine à toi avec petite restauration (sur réservation) avec glettes, crêpes, produits de notre rucher (miel, pains d’épices, nougats…), maraicher et autres artisans locaux. .

6 rue d’Avallon Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 86 83 70 cuisineatoi@gmail.com

English :

An evening market in the courtyard of Cuisine à toi, with light refreshments (reservation required) and a selection of local craftsmen and merchants.

German :

Nachtmarkt im Hof von Cuisine à toi mit kleinen Speisen (auf Vorbestellung) und einigen lokalen Handwerkern und Händlern.

Italiano :

Un mercato serale nel cortile di Cuisine à toi, con un leggero rinfresco (su prenotazione) e una selezione di artigiani e commercianti locali.

Espanol :

Un mercado nocturno en el patio de Cuisine à toi, con refrigerios ligeros (previa reserva) y una selección de artesanos y comerciantes locales.

L’événement Le marché nocturne d’Anna et Nicolas Ostheim a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr