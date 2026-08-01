Le Marché Nocturne, producteurs et artisants locaux Parvis du complexe Haitz Ondoan Mouguerre

Informations pratiques

Mouguerre

Le Marché Nocturne, producteurs et artisants locaux

Parvis du complexe Haitz Ondoan 7 Lotissement Mouguerre Village Mouguerre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez profiter d’une agréable soirée estivale à la rencontre des producteurs, artisans et créateurs locaux. L’occasion de flâner dans une ambiance conviviale, de découvrir des savoir-faire et de partager un moment en famille ou entre amis.

Pour accompagner cette soirée, un rougail saucisse servi avec son riz créole aux amandes sera cuisiné sur place, (à partir de produits frais) par un cuisinier communal.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Vous pouvez réserver votre repas à l’accueil de la mairie.

La soirée sera animée par la chorale Elizaberri Kantuz.

Une buvette ainsi qu’une vente de glaces seront proposées sur place par Elizaberritarren Biltzarra.

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée placée sous le signe de la convivialité et des produits locaux ! .

Parvis du complexe Haitz Ondoan 7 Lotissement Mouguerre Village Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 83 23

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English : Le Marché Nocturne, producteurs et artisants locaux

L’événement Le Marché Nocturne, producteurs et artisants locaux Mouguerre a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque