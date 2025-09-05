Le marché paysan Ile des Embiez Six-Fours-les-Plages

Le marché paysan

Ile des Embiez Capitainerie Six-Fours-les-Plages Var

Début : Lundi 2026-07-01 08:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Marché provençal avec tapenade, produits corses, d’Italie, fruits et légumes, poissons…

Ile des Embiez Capitainerie Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50 info@provencemed.com

English : Le marché paysan

Provencal market

