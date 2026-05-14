Le marché Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt Saint-Jean-de-Sixt
Le marché Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt Saint-Jean-de-Sixt dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Sixt
Le marché
Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt 54 place de l’Ancienne École Saint-Jean-de-Sixt Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
Marché local tous les dimanches matin, du 5 juillet au 30 août, à Saint-Jean-de-Sixt.
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Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt 54 place de l’Ancienne École Saint-Jean-de-Sixt 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 02 24 12
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English :
Local market every Sunday morning, from July 5 to August 30, in Saint-Jean-de-Sixt.
L’événement Le marché Saint-Jean-de-Sixt a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de Saint Jean de Sixt