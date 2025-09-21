Le marché se raconte Halles de Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Le marché se raconte Halles de Saint-Nazaire Saint-Nazaire dimanche 21 septembre 2025.

Forme famille avec enfants à partir de 8 ans. En continu.

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

En complément de l’exposition organisée par les commerçants, les Archives vous invitent à redécouvrir les halles centrales à travers une animation originale et interactive. Qui en est l’architecte ? Depuis quand sont-elles installées ici ?

Faites tourner la roue de la connaissance, répondez aux questions et repartez avec une anecdote !

Halles de Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire

@Archives municipales de Saint-Nazaire