Le marché sous les arbres une journée conviviale, locale, et pleine de saveurs pour dire merci à toutes celles et ceux qui font vivre Du Vent dans les Fleurs depuis 3 ans.

Pour cette journée, on vous propose un marché artisanal avec les créations de LucieRecycle, les coutures de Laizisabel, les créations et cartes de Céline de la Galerie Mira et les céramiques de Stéphanie Gien.

Un marché aux plantes vivaces et aromatiques par les jardins de la Tour (Les Bizots) plantes d’intérieur et extérieur.

Des bons produits de petits producteurs de Bourgogne à déguster.

Pour faire de cette journée un plaisir une petite restauration 100% maison (sans réservation) à partir de 12h. Vous y trouverez des boissons fraîches, glaces artisanales et locales, gâteaux maison à savourer toute la journée !

Durant cette journée des ateliers vous serons proposés comme un atelier bouquet de fleurs perpétuelles avec Lucie Recycle de 15h à 16h30, (Tarif 20 €/ personne ou 28 €/binôme adulte-enfant de 7 à 12 ans inscriptions auprès de Lucie lucierecycle@gmail.com.

Et un atelier détente et découverte du rebozo avec Marie Labadie de 10h30 à 12h. (10 à 15 minutes / personne prix libre sans inscription). .

Du vent dans les fleurs 12 place de l’Église

Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 34 03 pauline@duventdanslesfleurs.fr

