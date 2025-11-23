Le mardi à Monoprix Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 20:00 – 21:00

Gratuit : non 10,95 € / 16,50 € 10,95 € réduit / 16,50 € Réservations :laruchenantes.fr/programmation09 84 68 61 18 (La Ruche) Tout public

Pièce d’Emmanuel Darley « Déjà tout gosse, j’étais fille en dedans. » Chaque mardi, Marie-Pierre accompagne son père à Monoprix. Cela chuchote, cela murmure ! Avant, Marie-Pierre, son nom c’était Jean-Pierre.Un monologue percutant sur la différence et l’accompagnement de nos ainés, l’amour et le courage d’être soi. Bouleversant !? Mise en scène et interprétation : Thierry de Pina Durée : 1h Tout public à partir de 12 ans Représentations vendredi 16 et samedi 17 janvier 2026 à 20h Cycle hommage à Emmanuel Darley (Pour chaque billet acheté, 1 € sera reversé aux associations Les Restos du Coeur, LGBTQIA+…

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr