Le mardi c’est dégustation à La Combe de Job Brive-la-Gaillarde
Le mardi c’est dégustation à La Combe de Job Brive-la-Gaillarde mardi 7 avril 2026.
Le mardi c’est dégustation à La Combe de Job
11 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-01
Chaque 1er mardi du mois, c’est journée dégustation à la boutique La Combe de Job à Brive.
Dégustation d’un produit de notre fabrication et une spécialité d’un de nos partenaires .
11 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 13 33
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L’événement Le mardi c’est dégustation à La Combe de Job Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-18 par Brive Tourisme