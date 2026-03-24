Le mardi c’est dégustation à La Combe de Job

11 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-01

Chaque 1er mardi du mois, c’est journée dégustation à la boutique La Combe de Job à Brive.

Dégustation d’un produit de notre fabrication et une spécialité d’un de nos partenaires .

11 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 13 33

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English : Le mardi c’est dégustation à La Combe de Job

L’événement Le mardi c’est dégustation à La Combe de Job Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-18 par Brive Tourisme