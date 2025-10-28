Le mardi on joue au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Le mardi on joue au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mardi 28 octobre 2025.
Le mardi on joue au musée
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura
Gratuit
Début : 2025-10-28 14:30:00
fin : 2025-10-28
2025-10-28
Dans le cadre des vacances au musée pour les enfants.
2h de jeux de société autour de l’art et des musées pour apprendre en s’amusant.
Pour enfants à partir de 4 ans.
Durée 2h .
+33 3 84 79 25 85 accueil-musee@dole.org
