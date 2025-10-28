Le mardi on joue au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Le mardi on joue au musée

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Gratuit

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Dans le cadre des vacances au musée pour les enfants.

2h de jeux de société autour de l’art et des musées pour apprendre en s’amusant.

Pour enfants à partir de 4 ans.

Durée 2h .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

