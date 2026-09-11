UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ciboure

Le marégraphe de Socoa, Digue du marégraphe, Ciboure

samedi 19 septembre 2026 · Digue du marégraphe · Ciboure

Le marégraphe de Socoa, Digue du marégraphe, Ciboure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Digue du marégraphe
Adresse
Digue du marégraphe Socoa, 64500 Ciboure
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Le marégraphe de Socoa Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Digue du marégraphe Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le premier marégraphe fut installé en 1875 sur la digue nord du port de Socoa. Découvrez son histoire ainsi que celle du marégraphe de type « Brillié », resté en service de 1951 à 2000.

L’association d’archéologie sous-marine Urpeko Ondarea présentera également ses activités et une sélection de photographies de ses découvertes.

Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Gratuit, sans réservation.

Digue du marégraphe Digue du marégraphe Socoa, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Le premier marégraphe a été installé en 1875 sur la digue nord du port de Socoa. Découvrez son histoire ainsi que celle du marégraphe de type « Brillié », en service de 1951 à 2000. L’association gie…

© PAH Saint-Jean-de-Luz & Ciboure

À voir aussi à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques)