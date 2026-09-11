Le marégraphe de Socoa, Digue du marégraphe, Ciboure

Informations pratiques

Le marégraphe de Socoa Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Digue du marégraphe Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le premier marégraphe fut installé en 1875 sur la digue nord du port de Socoa. Découvrez son histoire ainsi que celle du marégraphe de type « Brillié », resté en service de 1951 à 2000.

L’association d’archéologie sous-marine Urpeko Ondarea présentera également ses activités et une sélection de photographies de ses découvertes.

Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Gratuit, sans réservation.

Digue du marégraphe Digue du marégraphe Socoa, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Le premier marégraphe a été installé en 1875 sur la digue nord du port de Socoa. Découvrez son histoire ainsi que celle du marégraphe de type « Brillié », en service de 1951 à 2000. L’association gie…

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