LE MARI DE MA FEMME – LABLASCENE Lablachere

LE MARI DE MA FEMME Début : 2025-11-02 à 15:00. Tarif : – euros.

Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend l’existence et la venue imminente de l’ex-mari de sa femme.Lors de cette soirée, France, sa femme, lui révèle également qu’Antonio, ex-mari et ancien taulard, ignore l’existence de ce remariage. Pour Victor ce n’est que le début des ennuis, car le tueur, d’origine Sicilienne, et sa femme n’ont jamais divorcé !Dans le but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié pendant dix ans, la présence de Victor en le faisant passer pour un colocataire gay, le rendant par ce stratège, inoffensif aux yeux jaloux d’Antonio. Cette situation extrême transporte le spectateur dans une succession d’événements plus délirants les uns que les autres. Avec Armony bellanger, Pascal Valette, David FenouilAuteur: David Fenouil

LABLASCENE 122 CHEMIN DU RIEUBLANQUET 07230 Lablachere 07