Le mari de ma femme Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 18:30 –

Gratuit : non 41,20 € 41,20 € tarif spécial 31 décembre BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Comédie écrite et mise en scène par David Fenouil. Une comédie dans la plus grande tradition du théâtre de boulevard ! Le soir de sa 10e année de mariage, Victor apprend soudainement l’existence de l’ex-mari de sa femme, et surtout son arrivée imminente !Lors de cette soirée, France, sa femme, lui révèle également qu’Antonio, son ex-mari et accessoirement ancien taulard, ignore l’existence de son remariage.Pour Victor, ce n’est que le début des ennuis car le tueur d’origine sicilienne et sa femme n’ont jamais réellement divorcé !Dans le but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié pendant dix ans la présence de Victor chez elle en le faisant passer pour un colocataire gay, le rendant par ce stratagème inoffensif aux yeux jaloux d’Antonio.Mais rien ne peut se passer si facilement et les situations les plus rocambolesques vont s’enchaîner, faisant vivre à France et à Victor un dixième anniversaire de mariage pour le moins mémorable. avec Armony Bellanger, Pascal Valette et David Fenouil. Représentations mercredi 31 décembre 2025 à 18h30 et à 21h Spectacle organisé par le Théâtre de Jeanne à Nantes

Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr https://www.theatre-jeanne.com/