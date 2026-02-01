Le mari de ma femme Vesc

Le mari de ma femme

Domaine de Damian Vesc Drôme

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 20:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend soudainement l’existence de l’ex-mari de sa femme, et surtout son arrivée imminente !

Domaine de Damian Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 21 87 60 compagnie.nandi@gmail.com

English :

On the evening of his tenth year of marriage, Victor suddenly learns of his wife?s ex-husband?s existence, and his imminent arrival!

